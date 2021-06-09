شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: زيادة الإنتاج السمكي لـ2 مليون طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة كمية الإنتاج السمكي إلى 2 مليون طن عام 2019، مقابل 1٫9مليون طن في 2018 بنسبة زيادة 5٫4 ٪.

وقال «الجهاز»، في تقرير، إن المزارع السمكية احتلت المرتبة الأولى من حيث الإنتاج، وبلغت نسبته 79٫7٪ يليه الإنتاج في البحيرات ب10٫8٪، ثم الإنتاج بالمياه البحرية 4٫9٪، فالمياه العذبة 3٫8٪، وأخيرا حقول الأرز بنسبة 0٫8٪ من إجمالى الإنتاج.

وأشار إلى أن إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية بلغ 1٫62 مليون طن عام 2019 مقابل 1٫54مليون طن في 2018 بنسبة زيادة 4٫9٪ عن العام السابق ويرجع ذلك إلى زيادة عدد المزارع السمكية.

وتحتل المرتبة الأولى في الإنتاج السمكى مجموعة الأسماك العظمية (بلطى، بورى، دنيس، قاروص، موسى، مرجان...) بنسبة 98٪ يليها الأصناف الأخرى والقشريات (جمبرى، كابوريا،...) بنسبة 0٫8٪ لكل منهما يليها الرئويات (قواقع ومحار) ب0٫2٪ ثم الأسماك الغضروفية والرخويات (سبيط) 0٫1٪ لكل منهما من إجمالى الإنتاج السمكى.

وأوضح الجهاز أن إنتاج الأسماك تركز بالمشروعات القومية الجديدة للاستزراع السمكى، في بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ من الأسماك البحرية 250 طنا، وأسماك المياه العذبة 1800 طن، وإنتاج الجمبرى 844 طنا.

وبلغ الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس 0.2 مليون زريعة ومن القروص 1 مليون، والجمبرى 250 مليون زريعة، والإنتاج من الجمبرى بالمزارع السمكية بمزرعة الديبة بغرب بورسعيد 102 طن.