شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدة طب الجنين والموجات فوق الصوتية لأمراض النساء والتوليد بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد الدرندلى، نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، يرافقه الدكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وحدة طب الجنين والموجات فوق الصوتية لأمراض النسا والتوليد بكلية الطب، وذلك برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق.

وأشار الدكتور خالد الدرندلي، أنه تم التعاقد مع شركة ميندراي عن طريق وكيلها كايرو ميديكال، لعمل وحدة تدريب على الموجات فوق الصوتية بجميع أنواعها، والتي تهدف إلى عقد دورات تدريبية دورية في وحدة تدريب مجهزه بنظام صوتي مرئي عالى المستوي، والمشاركة في التعليم الطبي المستمر للأطباء وطلبة الدراسات العليا من مصر، والوافدين من الخارج وذلك لرفع كفاءة الوحدة والقدرة الاستيعابية لها بزيادة عدد الأجهزة والتوسع في العملية التعليمية.