شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنوفية تتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد االمهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ورؤساء الأفرع، لمناقشة آخر المستجدات، والأعمال بالشركة في مختلف الأفرع التابعة.

وتابع الموقف الحالي الخاص بتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالقرى الأكثر احتياجًا بمركزى أشمون والشهداء، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتنفيذ المشروعات، للمساهمة في توفير حياه كريمة للمواطن، وأكد ضرورة العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وتشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين أثناء فصل الصيف لمواجهة أي مشكلات قد تطرأ، تخص ضعف مياه الشرب خلال الفترة القادمة.

ووجه نجيب، رؤساء الأفرع بسرعة حل مشاكل المواطنين والاستمرار في المرور الميداني على المحطات الخاصة، بالشركة لمتابعة سير العمل داخل المحطات من أجل التطوير الدائم والوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا ورفع كفاءة المحطات وتوفير قطع الغيار اللازمة في إتمام عملية التشغيل والصيانة والاهتمام بالمظهر اللائق بكل محطة، مؤكدا استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمختلف مواقع الشركة، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، والمواطنين المترددين على الشركة.