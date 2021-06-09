شكرا لقرائتكم خبر عن «سند».. نظارة من ابتكار طلاب «هندسة المنصورة» لمساعدة المكفوفين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق يتكون من 8 طلاب بالفرقة الرابعة بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم بكلية الهندسة جامعة المنصورة من ابتكار نظارة للمكفوفين، تساعدهم على الاندماج في المجتمع من خلال تحليل الصور المختلفة التي يتعامل معها المكفوفين وتحويلها إلى صوت من خلال سماعه متصله بالأذن .

شارك في الابتكار الطلاب: صلاح محمد محمود محمد، وإسلام عبدالحميد عبدالحميد أبوالمجد، عبدالله عمر الشباسي، وأحمد يوسف عرنوس، والحسن سامح محمـد، وباهر محمد محمد عيد، وشريف محمـد الديب، محمد مدحت فـؤاد، تحت إشراف ورعاية الدكتور محمد عبدالعظيم، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، والدكتورة أميرة ياسين هيكل، رئيس قسم الحاسبات ونظم التحكم، والدكتور محمد صبري سرايا، مستشار عميد الكلية للأنشطة الطلابية، والدكتورة إيمان الجندي، مشرف المشروع، والمهندس حسام مجدي بلحة، مشرف المشروع .

وقال الطلاب لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن «النظارة هي مشروع للتخرج بدءوا في التفكير به ليقدم خدمة حقيقة للمكفوف من خلال التخفيف عنه في معاملاته اليومية وأن كل طالب منهم كان له دور فعال في النظارة بدءا من التصميم وحتى البرمجة والربط بين الوظائف بالإضافة لربط النظارة بتطبيق على الموبيل متصل بأحد أجهزة أسرة الكفيف لمتابعته وتحديد مكانه لمساعدته في تخطى أي عقبات تواجهه فجأة».

وقال الطلاب «أن النظارة لها عدة وظائف تساعد الكفيف في حياته اليومية وتم اطلاق اسم» سند «عليها لأنها سند حقيقى للكفيف في حياته اليومية بسبب الوظائف التي تقدمها له مثل التعرف على وجوه الأشخاص المعروفين ونطق أسمائهم عند مقابلتهم وتنبيه الكفيف في حالة مقابلة أي شخص في المواجهة ويتم إضافة أي أشخاص جدد يريد الكفيف اضافتهم من خلال أوامر صوتية للنظارة كما تساعد الكفيف في قراءة الكتب والنصوص دون الحاجة لطريقة بريل والقدرة على تحليل البيئة المحيطة والعوائق وانذار الكفيف قبل الاصطدام بها»

وأشاروا إلى أن النظارة له عدة إصدارات وأنهم انتهوا من المرحلة الأولى منها وهى تتحدث الإنجليزية وجارى العمل على عمل نسخة تنطق العربية بالإضافة

وقال الدكتور محمد صبري سرايا، مستشار عميد الكلية للأنشطة الطلابية، «أن كلية الهندسة تدعم جميع الطلاب الذين لديهم فكر ابتكاري وعلى الطالب أن يتقدم بالفكرة لأستاذه أو للعميد مباشرة ويتم مناقشتها والموافقة على تنفيذها وتوفر الكلية له جميع الإمكانيات التي تساعده على تنفيذ فكرته»

وحول النظارة «سند»، قال: «النظارة بها العديد من المميزات المبهرة التي تمكنها من القيام والمساعدة بكثير من المهام اليومية والحياتية للشخص الكفيف، حيث تحتوى على مساعد شخصي يعمل بالأوامر الصوتية لمساعدة الكفيف في المهام التي يحتاجه بها كمعرفة الوقت والقراءة وإضافة الأشخاص الذين يعرفهم بخلاف العديد من الأوامر الصوتية الأخرى ومازال الطلاب يعملون على تطويرها حتى تكون في شكلها النهائي الذي يصلح للاستخدام الفوري ونتمنى أن يتم تبنى الفكرة والتنفيذ لتخرج للنور مشروع متكامل يفيد جموع المكفوفين في الاندماج بالمجتمع»