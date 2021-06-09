شكرا لقرائتكم خبر عن منح الجائزة الذهبية لوحدة «عناية السكتة الدماغية» بمستشفى سوهاج الجامعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، فوز وحدة عناية السكتة الدماغية بالمستشفى الجامعي ب«الجائزة الذهبية» من المنظمه العالمية للسكته الدماغية (world stroke organization).

وقال رئيس جامعة سوهاج في بيان، الأربعاء، إن هذا التكريم يأتي إنعكاسا لجودة الخدمات المقدمة للمرضى داخل الوحدة وفقا للمعايير العالمية المتبعة من قبل المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، موجهاً الشكر لفريق العمل وجميع أعضاء هيئة التدريس، والمدرسين المساعدين، والأطباء المقيمين بالوحدة.

وذكر رئيس الجامعة أنه تم تشغيل وحدة العناية المركزة لمرضي السكتة الدماغية داخل المستشفى الجامعى منذ عامين، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية والأجهزة التي تحتاجها العنايات المركزة، لتكون جاهزة لاستقبال مرضي نزيف المخ والجلطات الدماغية، لافتا إلى أن الوحدة تقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأهالي المحافظة، حيث أن الإصابة بهذا المرض يعتبر حالة طبية طارئة تتطلب العلاج الفوري الذي يمكنه أن يقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى.

وقال الدكتور حسان النعمانى عميد كلية الطب بسوهاج، أن المنظمه العالمية للسكتة الدماغية تعتمد في اختيارها في تلك المراكز على مدي تطبيق المعايير والأسس العلمية في تشخيص الحالة المرضية لمريض السكتة الدماغية، وسرعة إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لتحديد علاجات الجلطة الدماغية لكل حالة، وتحديد الحالات المرضية المناسبة لأخذ الحقن المذيبه، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة شفاء المرضي المترددين على الوحدة.

وذكر الدكتور حمدى سعد مدير مستشفى سوهاج الجامعى، أن الوحدة تستقبل من 5 إلى ١٠ حالات يومياً، وتقدم أحدث علاج لإذابة الجلطة الدماغية في حالة سرعة ذهاب المريض للمستشفى خلال الأربع ساعات الأولي من حدوث الأعراض، حيث أن نسب الوفاة والإعاقة تعتمد في المقام الأول على مدى وعى أفراد المجتمع، وسرعة نقل المريض إلى المستشفى.