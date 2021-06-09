شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يُهنئ السيسي بمرور 7 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري، بمناسبة مرور ٧ سنوات على تولي الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية، مشيداً بما شهدته تلك الفترة من إنجازات ونجاحات متتالية في شتى المجالات التنموية والسياسية والإقتصادية، وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية كمحور رئيسي في الشرق الأوسط.

وقال رئيس جامعة سوهاج في بيان، الأربعاء، إن تلك الفترة دلت عليه إصرار وعزيمة قوية من رجل مصري أصيل، أخلص لوطنه واحب أبناء بلده وآمن بقدراتهم، ونجح في إرساء قواعد العدل وسيادة القانون، يواصل في طريقه نحو نهضة شاملة، من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة والإستقرار على كافة المستويات.

وأشار عزيز إلى أن جامعة سوهاج شهدت طفرات عديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأصبحت من الجامعات الإقليمية الرائدة التي تساهم في إعداد جيل من المتميزين القادرين على قيادة عجلة التنمية في كافة المجالات الإنسانية والإجتماعية والعلوم الإنسانية والتطبيقية، لافتاً إلى أن ما يشهده مقر الجامعة الجديد من توسعات في الإنشاءات لزيادة عدد الكليات والتخصصات تناسب احتياجات المجتمع، والتي بلغت تكلفتها إلى الآن قرابة ٣ مليار جنيه، وتوج كل ذلك بإنشاء المستشفى الجامعي الجديد، هذا الصرح الطبي العملاق لخدمة أبناء الصعيد بتكلفة قاربت المليار و٥٠٠ مليون جنيه.

واختتم تهنئته داعياً المولى عز وجل أن يوفق القيادة السياسية، ويديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار .