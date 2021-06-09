شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات من الدجاج و اللحوم وأسماك منتهية الصلاحية بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الأربعاء، نتائج حملات مديرية التموين والطب البيطري بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، وحامد إبراهيم وكيل وزارة التموين، على المجازر والمحال والمنافذ والمخابز للتأكد من صلاحية المنتجات، وذلك بالتعاون مع الرقابه التموينية ومباحث التموين.

وخلال الحملة تم التفتيش على صلاحية المنتجات والمواد الغذائية والتأكد من إعلان الأسعار.

أسفرت الحملة عن ضبط ٥ مخابز لتصرفهم في ١٠٩٨ شيكارة دقيق مدعم محظور بيعه، تزن الواحدة ٥٠ كيلوجرام ليبلغ الاجمالي ٥٤،٩٠٠ طن، كما تم ضبط ٣مخابز لتجميعهم ٦٥٠ كيلوجرام دقيق مدعم بدون وجه حق، استعدادا لبيعهم بالسوق السوداء.

وفي سياق متصل تمكنت الحملة من ضبط أحد المحال التجارية بـ ٥٠٠ كيلو جرام سكر ناقص الوزن، و٢٠٠عبوة عصير مجهولة المصدر ،بالإضافة إلى طن و٤٨٠ كيلوجرام من الأسماك الغير صالحة للأستهلاك الآدمي.

وعلى جانب أخر تم التفتيش على المجازر والمنافذ وتم ضبط ١٠٥ كيلوجرام من لحم الماعز واللحم الأبيض؛ لذبحة خارج المجازر الحكومية، وضبط ٦طن دجاج مفروم وهياكل دجاج ومجزاءاته غير صالحة للأستخدام الآدمي.

ومن جانبه أشاد محافظ الاسماعيلية بتكاتف كافة الجهات المعنية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن وحصوله على سلعة غذائية سليمة وصحيه، مشدداً على تكثيف الحملات لمواجهة جشع التجار، مؤكدا أن تحقيق الأمن الغذائى والحفاظ على صحة المواطن من أولويات الجهاز التنفيذي.