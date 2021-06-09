شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صيادلة الفيوم: إجراءات قانونية لمحاربة «دخلاء المهنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ربيع جابر السوداني، نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم، إن أزمة محاربة دخلاء المهنة هناك أزمة أشبه بالقنبلةالتي يجب علينا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو غلق الصيدلية إدارياً في حالة التشغيل بدون مدير بعد تحرير محضر للصاحب الصيدلي من الدخلاء على مهنة الصيدلة وهذا يسبب أزمة كبيرة ويعد كارثة حقيقية .

وتابع نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن مجلس النقابة يواصل جهوده لتكثيف المرور على الصيدليات المخالفة وحصر المخالفات بالصيدلية ومتابعة جميع الشكاوي وفحصها من خلال لجنة تضم السيد محمد شاهين المستشار القانوني النقابه والدكتور حسن مصطفى أمين صندوق النقابة والدكتور نادي حافظ وكيل نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الدخلاء.

وأوضح الدكتور نادي حافظ وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم ورئيس لجنة الصيدليات (الدخلاء) أنه طبقاً لقانون الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ والمادة (٧٨) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أوباحدى هاتين العقوبتين.

وتابع وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم أنه لكل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو بإستعارة اسم صيدلي.