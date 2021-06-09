شكرا لقرائتكم خبر عن بنى سويف : إغلاق أكاديمية تقدم شهادة تمريض دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، إن حملة تموينية وصحية «مفاجئة» قامت بالمرور على مركز ومدينة بني سويف، شملت محال تجارية ومطاعم وأكاديميات تعليمية ومحلات بيع لحوم وجزارة ومراكز طبية، وأسفرت عن غلق وتشميع إحدى الأكاديميات العاملة في مجال التدريب على مزاولة التمريض ومنح شهادات دون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى غلق فرع لإحدى جمعيات تنمية المجتمع المحلي لمزاولة نشاط بالفرع دون ترخيض من مديرية التضامن الاجتماعي.

أضاف المحافظ، أن الحملة برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام قامت بتحرير 6 محاضر لوجود مخالفات ببعض المنشآت التجارية التي تنوعت ما بين: محضران لعدم وجود شهادات صحية، ومحضران لعدم الإعلان عن الأسعار وإدارة منشأة دون ترخيص، ومحضران لحيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعد التحفظ على 420كجم، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة تمهيداً لإحالتها إلى جهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.