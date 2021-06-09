شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كنسي يعزي رئيس مجلس الشيوخ في وفاة والدته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم وفد كنسي رسمي واجب العزاء نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، في وفاة السيدة والدته.

تكون الوفد من الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، والأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر ومقرر لجنة العلاقات المجتمعية، والمهندس كامل ميشيل، عضو مجلس الشيوخ، والمنسق العام للجنة العلاقات العامة.

وشارك في حضور اللقاء النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ.