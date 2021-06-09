شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يستقبل منسقة الأمم المتحدة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق الذى يضم منجستاب هايلي، الممثل السابق المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، في نهاية فترة عمله في مصر التي استمرت نحو 7 سنوات، حيث سيغادر لتولى منصب مدير مكتب البرنامج الأممى إلى دولة جنوب إفريقيا، بحضور محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر وسعدى عبدالقادر مدير إدارة البرامج الأجنبية بالمحافظة.

فى مستهل اللقاء أبدت أينوفا أعجابها بمدينة الأقصر العريقة، مؤكدة أن زيارتها لن تكون الأخيرة، وأشارت إلى أن مشروع برنامج الأغذية العالمى بالأقصر يسير نحو خطوات جادة لتعزيز الشراكة بين الحكومة المصرية والبرنامج العالمى، وكذا تحقيقة العديد من أهدافة الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة الأقصرية والتنمية الريفية والتعليم، وأن المكتب واجهة الأمم المتحدة للقيام بدورها، مع إمكانية السعى لتحويل مكتب الأقصر لمركز أقليمى لقارة أفريقيا.

من جانبه أكد محافظ الأقصر على دور الأمم المتحدة الممثل في 18 مكتبا إقليميا وقطريا ومنها مكتب برنامج الأغذية العالمى، كما استعرض مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى في تطوير قرى مصر باعتباره من أكبر المشروعات الاجتماعية في العالم أجمع، وسوف يكون نموذجا يحتذى به في بلدان أخرى، ما أكدته المنسق الإقليمى بالإضافة إلى تجاوز مصر لجائحة كورونا بشهادة المؤسسات الدولية واستمرارها في تنفيذ المشروعات العملاقة والاستعداد لنقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تحسين الاقتصاد المصرى ما انعكس بالإيجاب على حياة المواطن.