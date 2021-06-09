شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٣ آلاف قطعة أدوات طبية مجهولة المصدر في حملة بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت حملة مشتركة من مديرية التموين وإدارة التفتيش الصيدلي بكفر الشيخ، الأربعاء، 3 آلاف قطعة وعبوة مستلزمات طبية، مجهولة المصدر، قبل طرحها بالأسواق داخل محل مستلزمات طبية بدون ترخيص، بمدينة دسوق.

كانت مديرية التموين بكفر الشيخ، وإدارة التفتيش الصيدلي، بإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتور تامر حجازي، مدير التفتيش الصيدلي، توافرت لديهما معلومات مفادها قيام صاحب محل مستلزمات طبية، بدائرة بندر دسوق، لإداراته المحل «بدون ترخيص»، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية «مجهولة المصدر، بدون أي بيانات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

على الفور تم تشكيل حملة مكبرة بإشراف عبدالفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، ضمت الدكتور سامح البنا، مساعد وكيل وزارة التموين، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، والدكتور ماجد مصطفي بالتفتيش الصيدلي، لاستهداف المحل المشار إليه، بمدينة دسوق.

وعثرت الحملة داخل المحل على (1625 سرنجة طبية- 700 قفاز طبي- 600 كمامة طبية- 98 زجاجة كحول مختلفة الأحجام ما بين لتر و100 جم- 9 عبوات مطهر طبي)، بإجمالي 3032 قطعة وعبوة، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح عير مشروعة.

وتحفظت الحملة على الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة للأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.