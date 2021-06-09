شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يناقش مع سفير فيتنام تبادل الخبرات في الثروة السمكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، سفير دولة فيتنام لدى مصر السفير تران ثانه كونج، على رأس الوفد المرافق، بديوان عام محافظة بورسعيد، ضمن زيارته للمحافظة، في إطار دعم وتعزيز سبل التعاون بين المحافظة ودولة فيتنام وتبادل مزيد من الخبرات في مختلف المجالات، خاصة مجال الثروة السمكية والاستفادة من خبرات دولة فيتنام في هذا المجال، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.

رحب اللواء عادل الغضبان، بسفير جمهورية فيتنام لدى مصر، مستعرضا عدد من المشروعات القومية والصناعية والاقتصادية، التي تشهدها المحافظة مؤخرا، كما أهدى محافظ بورسعيد درع المحافظة لسفير جمهورية فيتنام لدى مصر في إطار دعم العلاقات والتعاون بين الجانبين. وخلال اللقاء، تم عرض فيلم قصير يتضمن إنجازات محافظة بورسعيد على كافة الأصعدة.

ومن جانبه، أشاد سفير جمهورية فيتنام لدى مصر بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد، مؤكدا ترحيب دولته بكافة سبل تبادل الخبرات مع الجانب المصرى، ويتطلع لمزيد من أوجه التعاون مع الدولة المصرية في عدد من المجالات .