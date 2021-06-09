شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تستقبل سفير تونس بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة محمد بن يوسف سفير دولة تونس بمصر، وأميرة الحامدي المستشارة الثقافية بالسفارة التونسية. وحضر اللقاء الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وصبرى سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات الفكرية والفنية ومناقشة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية 2021 - 2022، الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاتفاق مع نظيره التونسى قيس سعيد.

خلال اللقاء أكدت عبد الدايم أن القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين شعوب العالم وجسرا لتبادل الرؤى والإبداعات المتنوعة، مشيرة الى قوة وعمق العلاقات بين مصر وتونس والتقارب الوجدانى بين شعبيهما، وأوضحت اهمية تكثيف التبادل الثقافى والفنى بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ فعاليات عام مصر تونس التي تستهدف توطيد أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين وأعلنت انطلاقها في 23 يونيو بأمسية ضمن مبادرة علاقات ثقافية التي ينظمها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بعد اتفاق الجانبين.

من جانبه أشاد سفير تونس بجهود وزارة الثقافة فى التواصل الدولى، وخلق حالة مميزة من الحراك الإبداعى بين مصر ومختلف بلاد العالم ، مثمنا جهود نشر التنوير فى مصر وأبدى سعادته باقامة أنشطة تبادلية تعكس ألوان الفنون والثقافة فى المجتمعين المصرى والتونسي تسهم في تعزيز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات.

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على حشد كافة الجهود المشتركة بهدف إنجاح عام مصر تونس بالشكل الأمثل الذي يليق بالمكانة التاريخية والثقافية للبلدين .