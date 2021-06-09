شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يستقبل وفد التنمية المحلية لافتتاح مقر وحدة السكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، مقر وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، ماجد مجدي مدير إدارة المنح والقروض بالوزارة، جيلان محمود قائم بأعمال إدارة التعاون الدولي بالوزارة، زياد الطاهري مسؤول إداري ومالي بالمشروع.

وأكد المحافظ، أن أبرز المهام المنوط بالوحدة القيام بها هي تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى (المراكز، المدن، الأحياء والقرى)، بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان وكذلك إعداد التقارير وتوفير البيانات (الديموغرافية، الصحية والاقتصادية) المتعلقة بالقضية السكانية من مصادرها الرئيسية، بالإضافة إلى أعمال التنسيق على مستوى المراكز والأحياء والقرى، إعداد مقترحات التدخلات اللازمة وتلبية الاحتياجات الاجتماعية لسكان القرى من خلال رصد الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية والأكثر احتياجاً، كما تقوم الوحدة بمتابعة وزارة المالية للمكون السكاني وتحديث قواعد البيانات لربطها بالخرائط الرقمية.

وأشار رحمي إلى أن إنشاء الوحدة يأتي في إطار بناء قدرات العمل السكاني بالمحافظة، ضبط منظومة المعلومات والخرائط السكانية بها، التحقق من جودة بيانات المنظومة المعلوماتية السكانية الإلكترونية، التخطيط الجيد القائم على نتائج دقيقة وتفعيل المشاركة المجتمعية من خلال تضافر جهود (الشباب المتطوع، القطاع الخاص والمجتمع المدني) لتنفيذ المبادرات والأنشطة والبرامج الداعمة.

من جانبها أشارت الدكتورة فاطمة جيل أن المشروع يأتي في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لمساندة جهود الدولة لمجابهة الزيادة السكانية وتطبيق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠١٥ / ٢٠٣٠، وفي إطار تكليف رئاسة مجلس الوزراء لعدد من الوزارات للتعاون فيما بينها لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بشكل متكامل من خلال توظيف قدرات كافة الوزارات بممثليهم في المحافظات، وبِنَاءً على اتفاق التعاون بين وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

يُذْكَر أن محافظ الغربية أصدر قرار بتكليف الدكتورة منال حامد الخليلي بإدارة الوحدة وعضوية كلاً من أحمد خفاجي، هبة السليمي، هاني عز ومحمد العباسي.