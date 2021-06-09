شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عمل الفرق الطبية في التطعيم بـ لقاح كورونا بالمنازل في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، باستمرار عمل الفرق الطبية المدربة في المنازل لغيرالقادرين على الحركة وذوى الاحتياجات الخاصة، لاعطائهم لقاح كورونا المستجد، بعد استقبال طلبات المواطنين لتلقي اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن 15335، بعد التسجيل أولاً على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.

أكد «مرعي»، أن جميع الفرق الطبية يعملون على قدم وساق ولم تتهاون أبداً في خدمة جميع أهالينا بمحافظة البحرالأحمر.