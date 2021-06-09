شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 925 شخصا في قافلة طبية بقرية الأمل شرق قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، حيث نفذت إدارة القوافل العلاجية بالتنسق مع مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية بقرية الأمل التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، تحت إشراف الدكتور على حطب مدير مديرية الصحة بالمحافظة واللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، خلال يومى الأحد والاثنين ضمن جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تحت رعاية هالة زايد وزيرة الصحة.

قال محافظ الاسماعيلية، إن القوافل تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية، مضيفا أن القافله ضمت تخصصات: «الباطنة، الجراحة، النساء والتوليد وتنظيم الأسرة، الجلدية، المسالك البولية، الأطفال»، بالإضافة إلى العيادات الثابتة بالوحدة الصحية التابعة للوحدة المحلية، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً.

وتابع المحافظ سير العمل بالقافلة، ومتابعة توقيع الكشف الطبي على المرضي المقيمين بالقرية والبالغ عددهم ٩٢٥ فرد من الرجال والسيدات والأطفال، ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة، في التخصصات الطبية المختلفة، وقام بالتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والفريق الطبي، ووجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية لمستشفي القنطرة والمجمع الطبي، وخلال تنفيذ القافله تم تفعيل مبادرة التسجيل لجرعة لقاح فيروس كورونا وإقامة الندوات التثقفية للمواطنين، وتم خلالها توزيع وجبات طعام جاهزة مجانية تحت إشراف مها الحفناوى مدير مديرية التضامن الاجتماعي على المواطنين المتوافدين على القافلة الطبية، لتخفيف العبء على عاتق المواطن في ظل الظروف الراهنة، كما تم استهداف ١٠٠ أسرة «الأرامل» التي تقوم برعاية الأطفال القصر، لتقديم مساعدات مالية بقيمة ٢٠٠٠جنيه لكل أسرة بالتعاون مع مؤسسة خيرية في ضوء مبادرة «أنا واليتيم» التي أطلقت سابقا.

وقدمت مديرية التضامن الاجتماعي مواد غذائية مجففة لعدد ١٥٠ أسرة، بالتنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعي وفرع جمعية الشرعية بالإسماعيلية، في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطن.