شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأربعاء، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمجلس الأعلى للجامعات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ناقش المجلس، إعداد هيكل لمركز القوافل التنموية على مستوى كافة الكليات، وإعداد لائحة خاصة بها، كما استعرض المجلس دور وجهود الجامعات في تفعيل مبادرة حياه كريمة خلال عام 2021 على مستوى الجمهورية، كما قرر المجلس تشكيل لجنة لإعداد خطة تنفيذية متكاملة لنشر الوعى المجتمعي بين المجتمع والطلاب بكافة الجامعات والمعاهد.