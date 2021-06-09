شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر تموينية فى إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية تموين الأقصر، حملة مكبرة بمركز إسنا بجنوب المحافظة، الأربعاء، على المنشآت الغذائية، لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بناءً على تعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول الوزارة.

استهدفت الحملة، المخابز البلدية والأسواق ومحال الجزارة، وأسفرت عن تحرير 15مخالفة تموينية تمثلت في ضبط 30 جوال دقيق بلدى زنة الجوال 30 كجم لدي أحد الأشخاص قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين لمخبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر آخر لعدم الالتزام بالمواعيد.

فى ذات السياق، قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الطب البيطري، بضبط 6 قضايا ذبح خارج المجازر الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.