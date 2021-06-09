شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 556 كيلو مواد غذائية فاسدة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مكتب مراقبه الأغذية بمدينة أسوان، حملة تفتيش على عدد من أماكن تداول وتخزين الأغذية والمشروبات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 556 كيلو جرام من المواد الغذائية المتنوعة، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على الكميات المذكورة، لحين صدور قرار الإعدام من النيابة، الذي صدر بمحضر رقم 650 ج (ا.د.ط)، وتم إعدامها بالمدفن المخصص، وجرى تحرير محاضر للمخالفين.