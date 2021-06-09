"دماء على الأوسطي".. حالتا وفاة ومصاب في حادث تصادم بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي مهندس وسائق مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الأوسطي.

تلقى اللواء محمود شوقي مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث بنطاق مركز البدرشين.

كشفت معاينة العقيد محمد عبد الشكور مفتش العياط والبدرشين، عن اصطدام سيارة سوزوكي بأخرى نقل من الخلف، ما أدى إلى تهشم الجزء الأمامي بالكامل.

حسب تحريات المقدم حسام بكير وكيل الفرقة، أسفرت الحادث عن مصرع السائق "كريم شعبان"، 32 سنة، مقيم حلوان، ومهندس كهرباء يدعى "محمد شبل"، وإصابة ثالث تم نقله إلى مستشفى قصر العيني.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.