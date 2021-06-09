بـ 100 كيلو "هيدرو".. ضبط سائق يروج المخدرات في الإسماعيلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إحباط ترويج كمية من مخدر الهيدرو في الإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية قيام سائق - مقيم بمحافظة شمال سيناء بالتردد على دائرة المركز والاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه مستخدمًا سيارة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته السيارة المشار إليها، وبحوزته 67 لفافة من نبات الهيدرو المخدر وزنت 100 كيلو جرام وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.