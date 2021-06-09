"الأمر ليس منصباً وجاهاً".. أبرز توجيهات النائب العام للأعضاء الجدد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

شهد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مراسم تخرج دفعة جديدة للنيابة العام عام 2017، موجهًا عدد من الرسائل والتوجيهات لاتباعها خلال أداء عملهم في القضاء.

وجاءت أبرز رسائل النائب العام خلال حفل تأدية اليمين القانونية للدفعة الجديدة على النحو التالي:

- يجب أن ترتدي ثوب القاضي بشكل صحيح.

- كن قاضيًا في تصرفاتك ومع كل ما يتعامل معك حتى خارج العمل.

- القسم معناه التزام أمام الله- سبحانه وتعالى- وقبول تحمل المسؤولية، فهو ليس قسما وحسب.

- القسم تعهد أمام ضمائركم ثم المجتمع، فهو التزام لا ينتهي.

- ضع العدل هدفك دائمًا.

- العدل هو إعطاء الناس حقوقهم وأداؤها إليهم بعدالة ناجزة.

- مساواتك بين الخصوم عدل، ومنع الظلم الواقع على شخص عدل، وإجراء التحقيق بشكل سليم عدل.

- حفظ قضية لأن الأدلة فيها غير كافية عدل، صدور أمر جنائي في واقعة عدل.

- كل تصرفاتك من اليوم لا بد أن يكون الهدف فيها هو العدل.

- الأمر ليس منصبا وجاها أبدًا.

- عملك تكليف من الله- سبحانه وتعالى.

- أداء الأمانة قد يكون شاقا، لكن ما أجمل أن تكون ثمرة العمل الشاق العدل والرضا من الله- سبحانه وتعالى.

- العدل ليس مجرد تحقيق ولا تصرف في محضر فقط، فالعدل أن تمنع جريمة.

- مصر تستحق منا أن نكون مخلصين في عملنا.