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"الصيادلة" تطالب وزيرة الصحة بتنفيذ توصيات البرلمان بشان تكليف دفعتي ٢٠١٨و٢٠١٩

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابا اليوم الاربعاء لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لمطالبتها ، بتنفيذ توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب فيما يتعلق بتكليف دفعتى ٢٠١٨و٢٠١٩ ، وذلك بحصر كل دفعة 2018 كاملة وتكليف من لم يكلف منها وعمل جدول زمني للمتبقي من دفعة عام 2019 وتكليفهم طبقا لهذا الجدول الزمني .

وناشدت النقابة وزيرة الصحة باحتواء غضب شباب الصيادلة الذين يخشون ضياع مستقبلهم بعد تعب وعناء سنوات فى الدراسة بكلية الصيدلة ، وحل تلك الأزمة التي أثارت المجتمع الصيدلي .

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محمد يوسف

محمد يوسف

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