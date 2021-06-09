الجيزة: صوامع المحافظة استقبلت 183 ألف طن قمح حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام عملية توريد محصول القمح بكافة الصوامع والهناجر والشون التابعة للمحافظة حيث بلغ ما تم توريده من المزارعين لموسم الحصاد 2021 حوالي 183 ألف طن من الأقماح حتى الآن بنسبة 56 % وذلك بعدد 17 موقع تبلغ سعتهم التخزينية 324753 ألف طن.

وأضاف المحافظ، أن أعمال الاستلام والتخزين تخضع لرقابة صارمة من خلال اللجان المشكلة للرقابة الدورية على أماكن التخزين والتحقق من جودة وصلاحية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.

كما وجه المحافظ، اللجان المختصة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عمليات الاستلام والفرز حفاظا على سلامة العاملين والصحة العامة لهم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن أعمال التوريد مستمرة لحين إنتهاء موسم الحصاد حيث يتم استلام الأقماح من المزارعين من داخل وخارج المحافظة وإيداع الكميات المستلمة بعد فحصها بدقة من خلال اللجان المختصة بعدد ١٧موقعا بأنحاء المحافظة التابعة للبنك المصري الزراعي وشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة والشركة المصرية القابضة والشركة العامة للصوامع.