مواصفات وخدمات.. 20 معلومة عن مدينة "نور" من طلعت مصطفى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت منافذ حجز وبيع وحدات مدينة نور الجديدة والتي تقع أمام العاصمة الادارية، أحدث مشروعات مجموعة طلعت مصطفى ، اقبالاً جماهيرياً كبيراً في خلال الأيام الأولى من بدء الحجز في المشروع.

وكانت مجموعة طلعت مصطفى، دشنت مشروع نور بحدائق العاصمة، الأحد الماضي، والذي يقع المشروع على مساحة 5 آلاف فدان ويطور بالشراكة بين المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية.

وجاءت أبرز المعلومات عن مدينة النور، داخل مدينة حدائق العاصمة، كما يلي:

-تقام على مساحة 5000 فدان، بالشراكة مع وزارة الإسكان.

- يمكن للعميل امتلاك وحدة في مشروع مدينة نور بمدينة حدائق العاصمة بمقدم 38 ألف جنيه.

- تبدأ مساحة الوحدات داخل المدينة من 63 مترًا فما فوق.

- مشروع مدينة نور المنفذة في مدينة حدائق العاصمة يستهدف توفير منتج عقاري لمدة تصل إلى 15 عاما.

- فتح باب الحجز بدء أمس ومستمر لمدة شهر.

- أعلنت الشركة أن الذس سيحجز أول أسبوع يحصل على خصم 5% من قيمة الوحدة، ثم تقل نسبة الخصم تدريجيا.

- راعى تصميم مدينة نور أن تكون مدينة ذكية خضراء وآمنة.

- وسائل الانتقال داخل المدينة ستكون كهربية لتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.

- مدينة نور نموذجًا جديدًا لمدن القرن الحادي والعشرين وإحدى مدن الجيل الرابع.

حجم استثمارات المشروع 500 مليار جنيه حيث يتم التنفيذ على مدة 15 عاما.

تم تخطيط المشروع من خلال التعاون بين كبرى شركات التخطيط الأمريكية ( Perkins Eastman و SASAKI و SWA).

- المدينة تستوعب أنماط السكن المتعددة (شقق وفيلات بمساحات متنوعة).

- يقع المشروع على طريق القاهرة/السويس لتكون بمثابة نقاط جذب للعاصمة الادارية الجديدة والمناطق المحيطة بها.

- تنقسم مناطق العمارات إلى 7 مراحل ، يتميز كلاً منها بطابع معمارى خاص.

- يتوافر بالمشروع الخدمات الإقليمية المتنوعة على مساحة 600 فدان حيث تتضمن (مراكز تجارية ومناطق للتسوق والترفيه، ومراكز إدارية وطبية.

- النادي الرياضي والإجتماعي يقام على مساحة 90 فدان، يضم كافة الملاعب الأوليمبية وصالات الألعاب الرياضية.

- سيتضمن المشروع فندقاً عالمياً يستوعب 150 غرفة فندقية.

- يتوافر بالمدينة 10 مدارس لمختلف الأنظمة التعليمية اللغات والدولية، وحضانات متنوعة و جامعة

- تم تخصيص مساحة 40 فدان لإقامة مستشفى متكامل ومراكز طبية متنوعة تتضمن كافة التخصصات الطبية.

- تضم المدينة أنظمة أمنية تستطيع كشف مسجلة الخطر.