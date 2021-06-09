الحكومة تعلن بدء تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، بدء تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن هذا المشروع يتضمن بناء نحو 500 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لافتاً إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة موقف توافر قطع الأراضي المقرر إقامة هذه الوحدات عليها، حيث يقع بعض تلك الأراضي تحت ولاية عدد من الجهات.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على آليات الحصول على الأراضي التابعة لعدد من الجهات، وذلك للاستفادة منها في هذا تنفيذ المشروع القومي الهام لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهو ما سيسهم في تحقيق نقلة نوعية بالتوازي مع ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية.