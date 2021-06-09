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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ظهر اليوم سفير الفاتيكان (القاصد الرسولي) بمصر المطران نيكولاس هنري ثيفينين.

ونقل القاصد الرسولي لقداسة البابا تحيات قداسة البابا فرانسيس وقدم التهنئة بعيد القيامة المجيد. كما دار الحديث أثناء اللقاء حول العلاقات الطيبة التي تربط الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية.

البابا يستقبل سفير الفاتيكان.. ويبحث العلاقات الطيبة مع الكنيسة الكاثوليكية