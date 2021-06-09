شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح : تسليم 88 عقد ملكية أراضٍ لأهالي مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء، 83 عقد تمليك منها 59 عقداً ابتدائياً و24 عقداً نهائياً، في إطار القانون 144 لسنة 2017، وجهود المحافظة للاسراع في تحقيق الإستقرار النفسى والإجتماعي لأهالي المحافظة.

وبحسب بيان، جرى تسليم 83 عقداً لأصحابها من عدد من مدن ومراكز المحافظة وسط فرحة كبيرة من الأهالي، الذين وجهوا الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح لحرصه على الإسراع تحقيق الاسقرار لهم، ولمنظومة الأملاك بالمحافظة في تعاونها للتيسير على المواطنين.

بينما تقدم محافظ مطروح بالتهنئة لأصحاب العقود، موضحًا أن إجمالى العقود التي تم إعتمادها حتى الآن 372 عقدًا موجها لإدارة الاملاك بتكثيف عمل اللجان لبحث وانهاء مزيد من الملفات تحقيقا لاستقرار أهالي مطروح.