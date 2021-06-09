شكرا لقرائتكم خبر عن دائم ومؤقت.. محافظ مطروح يعلن تعيين 88 شابًا في منشآت سياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تعيين 88 شابًا من أبناء محافظة مطروح بعدد من الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص بالمحافظة، تعييناً دائماً ومؤقتًا، وذلك من الذين تقدموا من خلال مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح.

وأوضح عاطف درويش، مدير عام مديرية القوى العاملة بمطروح، في بيان، الأربعاء، أن مستشاري التوظيف بالمديرية قاموا بالمرور على عدد من الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الموسمية والمؤقتة خلال الموسم الصيفي بالمحافظة، أو من العمالة الدائمة بالتعاقد مع منشآت القطاع الخاص ،ونجحت في تعيين عدد 88 من شباب المحافظة( ذكور واناث ) تعينا فعلياً مثبتاً من خلال شهادات القيد الواردة للمديرية، وذلك خلال شهرى ابريل ومايو للتيسير على الشباب ومساعدتهم على ايجاد مورد رزق لهم.

وأشاد محافظ مطروح بجهود مديرية القوى العاملة بمطروح، والجهات المتعاونة في توفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب الجاد والراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته وليحيا حياة كريمة ضمن خطة الدولة ،و تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وتحقيق فرص معيشية افضل له.