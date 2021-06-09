شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية» تكرم الفائزين في مسابقة «حروب الجيل الرابع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الفائزين بمسابقة حروب الجيل الرابع التي تم إطلاقها من قبل إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم.

شمل التكريم 13 معلما و11 طالبا على مستوى المحافظة من مختلف الإدارات، هم الفائزين في المسابقة التي تقدم لها 125 طالبا ومعلما من معلمي وطلاب المرحلة الثانوية.

وقال وكيل وزارة التعليم إن الهدف من المسابقة تعريف الطلاب والمعلمين والتحذير مما يحاك للوطن من حروب الشائعات التي يشنها أعداء الخارج والداخل في ظل التقدم الذي يشهده الوطن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف ضرب أسس التنمية التي ترسيها القيادة الثانية من انجازات لبناء الجمهورية الثانية في مصر.