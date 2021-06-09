شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: درجة الحرارة تصل لـ44 .. تفاصيل حالة الطقس غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة غدًا الخميس ويكون الطقس شديد الحرارة علي مناطق متعددة بحسب تقرير حالة الطقس فى مصر غدًا.

وتصل درجة الحرارة العظمي في إدفو وأسوان إلي 44 درجة بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة في أسوان وإدفو إلي 45 درجة مئوية.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء و والوجه البحري وجنوب البلاد نهارًا، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشرقية ومعتدل على السواحل الغربية.

ويكون طقس الغد لطيف ليلاً على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، بينما يسود طقس معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

يتوقع أن تكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل، واتجاه الرياح في البحرين شمالية غربية، وارتفاع الموج في البحر المتويسط من متر إلي مترين إلا ربع، وفى البحر الاحمر يتراوح الارتفاع بين 1.5 متر إلى 2.5 مترًا.

وتتوقع الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والوجه البحري، ويكون اتجاه الرياح غدًا عمومًا شمالي غربي تتراوح بين 16 و12 عقدة.

[image:2:center]

درجات الحرارة فى مصر غدًا

تكون درجة الحرارة غدًا في القاهرة 37-23، الإسكندرية 27-21، دمنهور 35-22، شبين الكوم 37-23، بلطيم 28-22، طنطا 36-22.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في بورسعيد 31-22، الزقازيق 37-23، المنصورة 36-22، دمياط 28-22، الإسماعيلية 37-21، السلوم 28-20، مطروح 27-21، سيوة 35-19، السويس 41-20، شرم الشيخ 41-27، رفح 32-21، العريش 32-21، الغردقة 40-26 درجة.

وتكون درجة الحرارة في الفيوم 37-24، أسيوط 40-25، بني سويف 38-24، المنيا 39-25، قنا 42-27، سوهاج 41-26، الأقصر 43-27، إدفو 44-28، أسوان 44-28، أبوسمبل 43-28، الوادي الجديد 42-28 درجة.

الأرصاد تحذر: درجة الحرارة تصل لـ44 .. تفاصيل حالة الطقس غدًا

وقت ذروة درجات الحرارة غدًا

ويكون وقت ذروة الإحساس بدرجات الحرارة فى القاهرة من الساعة الثانية ظهرًا إلى الرابعة عصرًا، وفى الإسكندرية الساعة الواحدة ظهرًا وحتي الثالثة عصرًا، بينما تكون الذروة فى أسوان من حوالي الساعة الثانية ظهرًا إلى الرابعة عصرًا.

نصائح الأرصاد للتعامل مع حالة الطقس غدًا

قدمت هيئة الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين بالحفاظ على برودة مكان المعيشة وكثرة شرب السوائل والابتعاد عن الحر قدر الإمكان وفتح جميع النوافذ ليلاً لتبريد المنزل، وتخفيض الأحمال الحرارية داخل الشقة وغلق النوافذ المواجِهة للشمس خلال النهار ووضع واقيات الشمس والستائر وأغطية ومظلات النوافذ التي تنعكس عليها أشعة الشمس، ونصحت الأرصاد أيضًا بغلق النوافذ والأبواب في حالة وجود تكييف.