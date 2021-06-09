شكرا لقرائتكم خبر عن سفير قطر لدى موسكو: مصر دولة كبيرة ومهمة.. ونتطلع لزيارة الرئيس السيسي قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سفير قطر لدى موسكو، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، أهمية العلاقات بين بلاده ومصر رغم «الخلافات البسيطة»، وأعرب عن أمله بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدوحة قريبا.

وقال السفير القطري في حديث خاص لوكالة «سبوتنيك»: «كانت قطر تمتلك علاقات مميزة مع مصر. مصر دولة كبيرة ودولة شقيقة ولها وجودها وهي مهمة جدًا لدولة قطر وللعالم العربي».

وأضاف: «رغم الخلافات البسيطة التي حدثت، فالعلاقات بيننا وبين مصر حافظت على أهميتها الكبيرة، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة قطر مهمة جدا، ونتمنى أن تكون في الأيام القادمة القريبة إن شاء الله، ونرحب بزيارة فخامته إلى قطر».

وأشار إلى أن قطر تهمها العلاقات القومية مع الدول العربية وهي عضو في جامعة الدول العربية، ومهما كان هناك بعض الخلاف السياسي فهذا لا يمنع من تجاوزه وتحقيق التقارب السياسي كذلك.

وتابع: «مصر دولة رائدة ودولة عربية كبيرة ولها علاقات قوية سابقة مع قطر، ولكن الخلافات السياسية كانت فقط في وجهات النظر، ولكن الحمد لله رب العالمين عادت العلاقات كما كانت سابقا».