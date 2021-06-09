شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمعاينة منازل «بطا» المتضررة من الحفر والتنقيب عن الآثار في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه المهندس على عبدالستار، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لفحص المنازل المتضررة من أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بقرية بطا.

وقال المحاسب حسام عبده الرفاعي، رئيس الوحدة المحلية ببطا التابعة لمركز بنها، في بيان، إنه تم إخطار كافة الأجهزة المعنية ومجلس مدينة بنها بشأن واقعة الحفر والتنقيب عن الآثار الذي تسبب في تصدع أكثر من 10 منازل.

وأكد أن المعلومات المبدئية تتمثل في قيام ربة منزل بالقرية بالتعاون مع دجال بالحفر والتنقيب أسفل منزلها للبحث عن الأثار مما تسبب في تصدع أكثر من 10 منازل.

وتفقد رئيس الوحدة المحلية ببطا موقع العقارات المتأثرة بإعمال الحفر والتنقيب والتقي بإهالي المنطقة المتأثرة بالحفر واستمع إلى شكواهم وتفاصيل الواقعة، وقال إنه تم تشكيل لجنة فنية برئاسته وعضويه محمد عبدالغفار فنى التنظيم الذي أرشد عن الواقعة، وتم إخطار غرفة العمليات بمجلس مدينة بنها وجارى اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع مركز شرطة بنها.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت بلاغات من أهالي القرية حيث قام الأهالى بتحرير محاضر بنقطة شرطة كفر الجزار، كما تلقت إخطارًا من حسام عبده الرفاعي رئيس الوحدة المحلية ببطا بقيام ربة منزل بمعاونه دجال بالحفر والتنقيب أسفل منزلها مما تسبب في تصدع أكثر من 10 منازل وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة للتحقيق.

منازل "بطا " المتضررة من الحفر والتنقيب عن الاثار