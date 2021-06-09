شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جامعة الزقازيق لأول مرة ضمن تصنيف QS World University Rankings والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر تصنيف QS World University Rankings الدولي لعام 2022، ظهور جامعة الزقازيق لأول مرة ضمن شريحة أفضل +1201 جامعة على مستوى العالم، وكذلك حصولها على المركز الخامس محليًا.

وأكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، في بيان، الأربعاء، حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالمياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين، مشيداً بالإنجاز الذي تم تحقيقه وظهور الجامعة لاول مرة ضمن تصنيف «QS World University Rankings» لعام 2022، حيث إن جامعة الزقازيق ظهرت بنسخة التصنيف للعالم العربى فقط على مدار الأعوام السابقة.

وأوضح الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف «QS World University Rankings»، يعتبر من أهم تصنيفات الجامعات العالمية، حيث يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي، وفق معايير عملية دقيقة لجمع وتدقيق بيانات الجامعات، بينما يتم تقييم الجامعات وترتيبها وفقاً لعدد متنوع من المعايير المتنوعة التي تضمن تحقيق أهداف الجامعات العالمية، مشيرة إلى أنه تم اختيار 1300 جامعة فقط لتصنيف عام 2022. كما ضم التصنيف 31 جامعة أفريقية، تتضمن 13 جامعة مصرية.