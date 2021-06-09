شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة والصعيد 44 درجة..صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت البلاد اليوم ،الأربعاء، موجة حارة ضربت كافة الأنحاء، وتستمر غداً الخميس ، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ونصائح بكثرة شرب السوائل والتواجد فى أماكن جيدة التهوية .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل جنوبا

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة التى تشهدها البلاد ، حيث أوضحت أنه اعتبارا من الجمعة تنكسر الموجة الحارة بانخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد الطقس ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، حيث ساد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد

وعن درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس، القاهرة الكبرى العظمى 37 درجة والصغرى 23 والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 23 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 22 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 23 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 27 ، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 27 ، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 30.

السباحة في الترع لمواجهة ارتفاع حرارة الطقس في الأقصر - صورة أرشيفية

السباحة في الترع لمواجهة ارتفاع حرارة الطقس في الأقصر - صورة أرشيفية