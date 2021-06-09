شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية طب البنات للوقوفعلى سير امتحانات الدراسات العليا..صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجولة تفقدية بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الجولة أشاد رئيس الجامعة بمستوى النظافة والنظام داخل الكلية، ووقف على مدى تطبيق والتزام الكلية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بجانب الوجود الطبي على مدار الساعة.

كان في استقبال رئيس الجامعة ونائبه: الدكتور هشام فرهود، عميد كلية الطب، والدكتورة هناء العبيسي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ معتز الروبي، مدير عام الكلية.

جدير بالذكر أن كلية طب البنات كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وأيضًا كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة تجديد الاعتماد، ويتبعها مستشفى الزهراء الجامعي، والتي تقدم خدماتها الطبية المتميزة لجميع المواطنين بالمجان.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية طب البنات للوقوفعلى سير امتحانات الدراسات العليا

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية طب البنات للوقوفعلى سير امتحانات الدراسات العليا