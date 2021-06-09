شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية ومؤسسة بوابتك للخير للتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة بوابتك للخير للتنمية وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور عبدالرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تشمل بنود البروتوكول قيام مؤسسة بوابتك للخير بتقديم مساعدات مادية أو عينية لطلاب الجامعة الأكثر احتياجا من خلال مبادرة «أبناؤنا مستقبلنا» التي دشنتها المؤسسة عام ٢٠١٨.، كما تقدم المؤسسة بعض المكافآت لدعم المشروع القومى لمشاركة الطلاب في التعاقد الحر لمحو الأمية تحت إشراف الجامعة، وتقوم المؤسسة بتوفير منح أو فرص تدريبية للطلاب في مجال ريادة الأعمال

وتساهم الجامعة مع المؤسسة في دعم المشروعات التنموية لمباردة «حياه كريمة» في المجالات المختلفة داخل نطاق المحافظة، وتقوم الجامعة بتقديم الاستشارات التقنية والعلمية والصحية والهندسية والقانونية المختلفة التي تطلبها المؤسسة.