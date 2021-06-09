شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 100 مليار جنيه للوحدات.. مدبولي يتابع إجراءات تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقارى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل للتشريع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى في مستهل الاجتماع حرص الدولة على توفير وحدات سكنية تلائم شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتى في إطار متابعة العمل على سرعة تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقارى، وذلك دعماً لقدرات محدودى ومتوسطى الدخل المالية على تملك وحدات سكنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب محافظ البنك المركزى قدم عرضاً مفصلاً حول الشروط المطروحة للمبادرة بالنسبة للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعى، وكذا متوسطى الدخل، حيث أوضح أن المبادرة تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات، ونسب حصول المواطنين على التمويل، ومستويات دخولهم، وذلك تمهيداً للإعلان عنها رسمياً.