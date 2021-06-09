شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من قطاع الصيدلة بـ«الأعلى للجامعات» تزور جامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الأربعاء، لجنة من قطاع الصيدلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وعقب اللقاء توجهت اللجنة إلى كلية الصيدلة وقامت اللجنة بمعاينة معامل الكلية الخاصة ببرنامج الصيدلية الإكلينيكية، وكذلك مدرجات الصيدلة الإكلنيكية، والكنترول وقاعات الدراسة والمدرجات وقدرتهم الاستيعابية ومعامل الكمبيوتر والعيادة الطبية والمكتبة وإدارة شؤون الطلاب وبيت الحيوان وأماكن الأنشطة الطلابية ورعاية الشباب.

كما قامت اللجنة بزيارة لمعامل المهارات الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفية وكذلك وحدة الصيدلة الاكلنيكية فهى أحد المتطلبات للموافقة علي فتح قسم الصيدلة الإكلينيكية.