شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الشرقية»: استخراج 5807 شهادات تأهيل و158497 بطاقة تكافل وكرامة منذ 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تماشيا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لجميع فئات المجتمع، تولي المحافظة اهتماما كبيرا بالمواطن البسيط وذوي الهمم، والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، والمرأة المعيلة، وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتقديم أفضل الخدمات لهم، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

وفي هذا الإطار، أوضح محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية تقوم بتقديم الخدمات التأهيلية لذوي الهمم من خلال 18 مكتب تأهيل بنطاق المحافظة ، ومراكز التأهيل الشاملة، ومركز العلاج الطبيعى، ومؤسسات التثقيف الفكرى، ومؤسسات رعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع، ومؤسسات رعاية وتأهيل المكفوفين، و7 حضانات للأطفال من ذوي الهمم، حيث تمثلت هذه الخدمات في بحث 131 شكوى، وتدريب 1316 فردا، وتشغيل 540 شخصا، وتسليم 44 كرسيا متحركا للمستحقين من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تسليم 52 سماعة طبية، وكذلك تحرير 400 نموذج 191 للسيارات المجهزة طبياً.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن مكاتب التأهيل بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من يناير 2018 وحتى يونيو 2021، قامت باستخراج 5807 شهادات تأهيل، وصرف 738 جهازا تعويضيا، وإصدار 14249 بطاقة خدمات متكاملة، مشيرا إلى أن عدد ذوي الهمم المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بلغ 3159 مستفيدا، وعدد الأجهزة التعويضية التي قدمتها جمعية الأورمان خلال تلك الفترة بلغ 52 جهازا تعويضيا، فيما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من الحضانات التأهيلية 848 طفلا، وعدد المستفيدين من دور الإيواء 45 مستفيدا.

وأشار إلى أن إدارة التنمية وشؤون المرأة بالمديرية، استطاعت خلال الفترة من يناير 2018 وحتي يونيو 2021، تنفيذ 2013 مشروعا للمرأة الريفية في مجال إنتاج الأغذية بقيمة 8 ملايين و400 ألف جنيه، وذلك من خلال 15 فرعا بالإدارات الاجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف تمكينها من الحصول على دخل ثابت يعينها على سد متطلبات المعيشة، وكذلك تنفيذ 1915 مشروعا تدريبيا للمرأة الريفية على مهارات الحياة الأساسية بقيمة 6 ملايين و950 ألف جنيه.

وأضاف أنه خلال تلك الفترة تم استخراج 158497 بطاقة تكافل وكرامة للمستفيدين، بواقع 81558 بطاقة تكافل، و76939 بطاقة كرامة، ضمن برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً، وكبار السن، وذوي الإحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً.