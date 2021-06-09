بشهادة المؤسسات الدولية.. وزير النقل يستعرض إنجازات الوزارة ومشروعاتها المستقبلية في رؤية 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر بتوفيق الله وبفضل جهود الحكومة ووعي الشعب المصري استطاعت أن تتجاوز الإغلاق الكامل؛ حيث لم يتوقف تنفيذ أي من مشروعاتها الكبيرة خلال الفترة الماضية، كما بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

جاء ذلك خلال مشاركة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الأول للجنة البنية التحتية للنقل واللوجستيات التابعة للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية، بمشاركة السفير طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، وإنيسا داتي المدير الإقليمي للمكتب التجاري بالقاهرة (بالإنابة عن سفير المملكة المتحدة بمصر) ، ورؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركة والبنوك والمؤسسات البريطانية الدولية.

وأضاف الوزير أن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق قفز إلى المركز الـ28 عام 2019، مقارنة بمركزها في الـ 118 عام 2014، وتتبنى مصر خطة طموحة في الإصلاح الاقتصادي؛ إذ حققت نجاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبياً بشهادة كبريات المؤسسات الدولية، في إطار قيادة سياسية واعية ورؤيتها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضاف الوزير أن مصر وقعت والمملكة المتحدة في ديسمبر 2020 بالقاهرة اتفاقًا شاملًا للتعاون، دخل حيز النفاذ في يناير 2021 يؤسس للتعاون بين البلدين على المدى الطويل؛ حيث إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى تاريخ من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وقد عكست الاتفاقية اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية في مرحلة ما بعد البريكسيت، لا سيما أن المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية من خلال 1630 شركة باستثمارات تبلغ 5.4 مليار دولار تتركز غالبيتها في القطاع الصناعي، هذا علاوة على الاستثمارت البريطانية الضخمة في الصناعات الاستخراجية خصوصًا البترول.

وأشارت وزير النقل إلى أن الاتفاقية تضمنت قيام البلدين بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وأن المملكة المتحدة ستدعم جهود جمهورية مصر العربية في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وكذلك بهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.

واستعرض الوزير أمام الحضور المشروعات الجاري تنفيذها مع شركات بريطانية أو ممولة من بنوك بريطانيا، وكذلك المشروعات المستقبلية لوزارة النقل ذات الأولوية في إطار خطة الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى تطلعه في أن يحظى قطاع النقل بكل مجالاته بالأولوية التي يستحقها في الاستثمار البريطاني، لا سيما في المشروعات الاستراتيجية الكبرى في إطار إرادتنا المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.