"الأمر ليس منصب وجاه".. أبرز توجيهات من النائب العام للأعضاء الجدد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مراسم تخرج دفعة جديدة للنيابة العام عام 2017، موجهًا عدد من الرسائل والتوجيهات لاتباعها خلال أداء عملهم في القضاء.

وجاءت أبرز رسائل النائب العام خلال حفل تأدية اليمين القانونية للدفعة الجديدة على النحو التالي:

- يجب أن ترتدي ثوب القاضي بشكل صحيحًا، لأن إذا لم ترتديه بشكل صحيح سيبقى معك ليوم اكتمال العطاء.

- كن قاضيًا في تصرفاتك ومع كل ما يتعامل معك حتى خارج العمل.

- القسم معناه التزام أمام الله سبحانه وتعالى وقبول لتحمل المسؤولية فليس قسما وحسب.

- القسم تعهد أمام ضمائركم ثم المجتمع فهو التزام لا ينتهي.

- ضع العدل هدفك دائمًا

- العدل يعني إعطاء الحقوق إلى الناس وأدائها إليهم بعدالة ناجزة

- مساواتك بين الخصوم عدل، منع الظلم الواقع على شخص عدل، إجراء التحقيق بشكل سليم عدل.

- حفظ قضية لأن الأدلة فيها غير كافية عدل، صدور أمر جنائي في واقعة عدل.

- كل تصرفاتك من اليوم لابد أن تكون الهدف فيها هو العدل.

- الأمر ليس منصب وجاه أبدًا.

- عملك تكليف من الله سبحانة وتعالى.

- أداء الأمانة قد يكون شاق لكن ما أجمل أن يكون ثمرة العمل الشاق العدل والرضا من الله سبحانة وتعالى.

- العدل ليس مجرد تحقيق ولا تصرف في محضر فقط فالعدل أن تمنع جريمة.

- مصر تستحق منا أن نكون مخلصين في عملنا