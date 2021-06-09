تفعيل منظومة تجديد حبس المتهمين عن بعد بمحكمة شمال سيناء الابتدائية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تفقد المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني، واللواء محافظ شمال سيناء، أعمال التطوير المبدئي وتفعيل الخدمات الرقمية المقدمة من خلال المكاتب الأمامية بمحكمتي العريش الجزئية وشمال سيناء الابتدائية.

وشارك في الجولة التفقدية لفيف من السادة القضاة وأعضاء المجلسين النيابيين بالمحافظة.

وقد شملت أعمال التطوير تشغيل التطبيق الموحد لإدارة الملفات، وتوفير الأجهزة والمعدات، وتدريب موظفي المكتب الأمامي، وتنفيذ خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد، واختبار نظام تداول أوراق الإعلان إلكترونياً، وتطبيق نظامي أرشفة الملفات المحفوظة ومشروع الوثائق المؤمنة، وتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية المختلفة المقدمة من خلال بوابتي مصر الرقمية ووزارة العدل، والبدء في تجهيز قاعات المحاكمات، فضلاً عن مراعاة التصميم الإنشائي للاستخدام من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة بتخصيص أماكن وممرات خاصة بهم.

جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، برفع كفاءة مقر مجمع محاكم شمال سيناء الابتدائية، ورقمنة الخدمات المقدمة من خلاله لحين عودة انعقاد الجلسات بمقرها الأصلي بمدينة العريش.