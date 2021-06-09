شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل : مصر تجاوزت الإغلاق الكامل بفضل الله ووعي الشعب وجهود الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن مصر بتوفيق الله وبفضل جهود الحكومة ووعي الشعب المصري استطاعت أن تتجاوز الإغلاق الكامل، حيث لم يتوقف تنفيذ أي من مشاريعها الكبيرة خلال الفترة الماضية، كما بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

وأضاف وزير النقل، أن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق قفز إلى المركز الـ 28 عام 2019 مقارنة بمركزها في الـ 118 عام 2014، وتتبنى مصر خطة طموحة في الإصلاح الاقتصادي حققت نجاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبياً بشهادة كبريات المؤسسات الدولية، وذلك في إطار قيادة سياسية واعية ورؤيتها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الأول للجنة البنية التحتية للنقل واللوجيستيات التابعة للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية وحيث شارك في الاجتماع السفير طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، انيسا داتي المدير الاقليمي للمكتب التجاري بالقاهرة ( بالانابة عن سفير المملكة المتحدة بمصر )، ورؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركة والبنوك والمؤسسات البريطانية الدولية.