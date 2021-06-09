شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يناقش أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفي منيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، بالمرور على مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

حيث تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، والتأكد من التدريب الجيد على التعامل مع الأجهزة الطبية، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ.

كما ناقش وكيل وزارة الصحة مع مدير المستشفي تطوير ورفع كفاءة قسم الإستقبال والطوارئ، وقسم العمليات الجراحية، وزيادة عدد غرف العمليات من ٤ إلى ٦ غرف، وكذلك مناقشة أماكن الدخول والخروج وخطوط السير، للأقسام الطبية بعد أعمال التطوير بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

وتابع وكيل الوزارة إجراء عملية جراحية دقيقة وذات مهارة لمريضة تبلغ من العمر ٥٠ عام، وتعاني من انزلاق غضروف قطني مع تزحزح بالفقرات القطنية والعجزية، وتم استئصال الغضروف وتركيب شرائح ومسامير، وتركيب قفص كربوني ما بين الفقرات، من خلال الفريق الطبي بقيادة الدكتور مصطفي الزهيري مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الزقازيق، ومشاركة الدكتور محمد عبدالحليم مسلم، والدكتور سامح سمير أخصائي العظام بالمستشفي، والدكتور صبحي شعبان أخصائي التخدير، وقام وكيل الوزارة بالاطمئنان على المريضة بعد خروجها من غرفة العمليات، والتأكد من استقرار حالتها، مقدماً الشكر للفريق الطبي وجميع المشاركين في إجراء الجراحة من التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، لخدمة المرضي بالمستشفي.

وفي نهاية الزيارة عقد وكيل الوزارة اجتماع مع مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، ومدير المستشفي، ورؤساء الأقسام، وعدد من أطباء المستشفي، وممثلي عن المجتمع المدني، ناقش خلالها أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفي، وتطوير الخدمات الطبية، وإجراء الجراحات ذات المستوي الثالث بالمستشفي، ومقترحات الأطباء في تطوير الأقسام الطبية بالمستشفي، ومنها تفعيل قسم جراحة الوجه والفكين.