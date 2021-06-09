شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر» تعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة حرارة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الأقصر اليوم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مما حدا بالأهالي بالابتعاد عن التواجد تحت أشعة الشمس واللجوء إلى محلات العصير والمثلجات لتعويض الفاقد من المياه نتيجة الحر، بجانب استخدام المواطنين للشماسي وللصحف وورق الكرتون لتغطية الرأس للوقاية من أشعة الشمس .

كما أعلنت صحة الأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة مع توافر كافة المستلزمات والادوية الخاصة بضربات الشمس في المستشفيات بجميع مراكز المحافظة، كما ان المستشفيات جاهزة لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، مع التنبيه على جميع المستشفيات بأستقبال أي حالة تعاني من إنهاك حراري أو ضربة شمس وعلاجها فورا، بجانب أن جميع المستشفيات جاهزة حيث يوجد غرف مكيفة باستقبال جميع المستشفيات وبها تمريض مدرب للتعامل مع مثل هذه الحالات،، كما تم التأكد من توافر مخفضات الحرارة والمحاليل الخاصة بعلاج الإجهاد الحرارى وضربات الشمس.

كما تم التنبيه على مديرى الإدارات الصحية بتجهيز جميع وحدات طب الأسرة بجميع مناطق المحافظة على ان تكون على اهبة الاستعداد لاستقبال أي حالة طوال فترة النهار.