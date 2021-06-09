شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية تعقد الندوة التثقيفية كيف تبدأ مشروعك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بتنظيم ندوة بمركز ومدينة زفتى بعنوان «كيف تبدأ مشروعك»، وذلك بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، مشروعك وإدارة بناء وتنمية القرية.

وأكد محافظ الغربية أن الندوة تهدف إلى تشجيع الشباب والمرأة المعيلة للتوجه لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،تعريفهم بطرق الإقراض من الجهات المشاركة وعرض نماذج لمشاريع صغيرة من أجل خلق فرص عمل وتحقيق حياة كريمة.