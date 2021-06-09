شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: القطاع الخاص سيدير القطارات السريعة والنوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل الدعوة للشركات الانجليزية في الاستثمار بقطاع النقل والتقدم لإدارة وانشاء مشروعات مترو الانفاق الخط السادس وقطاع البضائع والموانئ البحرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الاول للجنة البنية التحتية للنقل واللوجيستيات التابعة للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية وحيث شارك في الاجتماع السفير /طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، انيسا داتي المدير الاقليمي للمكتب التجاري بالقاهرة ( بالانابة عن سفير المملكة المتحدة بمصر )، ورؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركة والبنوك والمؤسسات البريطانية الدولية .