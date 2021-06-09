شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لأطقم التمريض بمستشفى الأقصر الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق التدريب وفريق الجودة بمستشفي الأقصر الدولى بعمل دورة تدريبية لاطقم التمريض بالمستشفى وكانت اول محاضرة عن متطلبات السلامة (national safety requirements ) بواسطة كل من: المدربتان سامية زغلول، امل الأمين.

كما تم إلقاء محاضرة عن اهمية إجراءات مكافحة العدوى قام بألقاؤها الدكتور أحمد توفيق رئيس فريق مكافحة العدوي بالمستشفي حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام التام بمعايير وإجراءات مكافحة العدوي لضمان تقديم خدمات طبية متميزة وأمنة للمرضي.

كما تناولت المحاضرة الثالثة، اتخاذ كافة الوسائل الاحترازية والوقائية برعاية /فاطمة سيد مديرة إدارة التمريض والفريق المعاون بأدارة التمريض .

وذلك تنفيذا لما وجه به الدكتور/ محمد العقبي مدير مستشفي الاقصر الدولي بالاستمرار في رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحسين تقديم الخدمات الطبية وكذلك عقد دورات وتنفيذ خطة تدريبية للتمريض..